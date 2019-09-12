غرفة الإسكندرية: تأسيس شركة لإنشاء سوق جديدة للخضر والفاكهة ومنطقة لوجستية

وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، في أول اجتماع له بعد إعادة تشكيلة لدورة 2019 /2023 على تأسيس الغرفة لشركة مع القطاع الخاص لإقامة سوق جديد للخضر والفاكهة ومنطقة لوجستية بديلا عن سوق الحضرة، والذي أصبح لا يستوعب النشاط التجاري؛ على أن تكون الأولوية لتجار سوق الحضرة.

وأوضحت الغرفة - في بيان اليوم الخميس - أن قرار مجلس إدارة الغرفة يأتي في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الغرف التجارية، والتي سمحت للغرفة بإقامة شركات، لتحقيق التنمية بالمحافظات.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس عن استعداد الغرفة لإنشاء بورصة سلعية للبضاعة الحاضرة بالمشاركة مع البنوك المختلفة.

وقرر المجلس عقد أولى اجتماعات "جسر التواصل" للدورة الجديدة لمجلس الإدارة، وذلك في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل وهو اللقاء الذي يجمع بين المسئولين التنفيذيين بالوزارات المختلفة مع أعضاء الشُعب التجارية من منتسبي الغرفة لحل المشاكل التي تواجه الأنشطة التجارية المختلفة.

وبحث مجلس إدارة الغرفة مع إحدى الشركات المتخصصة إعادة تطوير وهيكلة الجهاز الإداري للغرفة، وبما يتوافق مع استراتيجية عمل الغرفة على المدى القصير والمتوسط ولمواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الغرفة على المستوى العالمي، خاصة وأن غرفة الإسكندرية تُعد أقدم غرفة بالمنطقة العربية وواحدة من أقدم الغرف على المستوى العالمي وهو الأمر الذي يلقي عليها عبء قيادة تطور عمل الغرف على المستوى المحلي والإقليمي لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها من أجل تحقيق الأهداف القومية للتنمية الشاملة والمستدامة.

ورحب المجلس باستضافة وفد حقوق الملكية الفكرية الأمريكي يوم الخميس المقبل لتنظيم ندوة خاصة عن الوعي بحقوق الملكية الفكرية لخلق فرص تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتناول العديد من المحاضرات ذات الأهمية التجارية التي يلقيها فريق من مكتب التجارة الأمريكي ومكتب حقوق الملكية الفكرية. ويحضر اللقاء جيمس بوجنر الوزير المفوض التجاري والاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

ومن المقرر أن تعقد الغرفة اجتماعاً موسعاً مع جهاز سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور مع أعضاء الغرفة يوم 26 سبتمبر الحالي لبحث المشاكل التي تواجه القطاع التجاري خلال الفترة الماضية.