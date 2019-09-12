مصادر: إسلاميون يقتلون تسعة جنود بشمال شرق نيجيريا

قال ثلاثة جنود ومسؤول أمني في نيجيريا إن متشددين إسلاميين قتلوا تسعة جنود في هجوم على قاعدة عسكرية بشمال شرق البلاد.

وأودى تمرد بدأته جماعة بوكو حرام المتشددة بشمال شرق نيجيريا عام 2009 بحياة أكثر من 30 ألف شخص. وأصبح فصيل منشق تعهد بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية هو الجماعة المهيمنة في التمرد ونفذ هجمات على قواعد عسكرية خلال العام الماضي.

وقال الجنود الثلاثة وضابط الأمن الذين تحدثوا جميعا أمس الأربعاء شريطة عدم ذكر أسمائهم إن متشددين إسلاميين هاجموا قوات في اليوم السابق في قاعدة عسكرية في بلدة جودومبالي بولاية بورنو، وهي الأكثر تأثرا بالتمرد.

وقالوا إن تسعة جنود قتلوا في الهجوم وإن 27 آخرين مفقودون.



وقال صقر موسى المتحدث باسم الجيش النيجيري ”تصدينا للهجوم“. وأضاف أنه لم يعلم بمقتل أو فقد أي جنود خلال الهجوم.