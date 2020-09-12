التنمية المحلية: نتواصل مع المحافظات يوميا للتأكد من تذليل الصعوبات بملف التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تتواصل مع المحافظات بشكل يومي للتأكد من تذليل الصعوبات في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت مجموعة من التيسيرات على المواطنين، خلال الفترة الماضية.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن إتاحة شهرين لاستكمال الأوراق لمن تقدم بطلب التصالح.

وأشار إلى أن التيسيرات في ملف التصالح شملت إعادة التسعير والتخفيض، على مستوى 23 محافظة، مشيدًا بقرار رئيس الوزراء بتوحيد سعر متر التصالح للحد الأدنى 50 جنيهًا في كل القرى.

وأوضح متحدث التنمية المحلية، أن التيسيرات تساهم في تقدم مجموعة أكبر من راغبي التصالح واستكمال الإجراءات الخاصة بهم، متابعًا أن التيسيرات تشمل إصدار مهندس استشاري تقرير السلامة الإنشائية للمبنى.

ولفت إلى تركيب مظلات أمام المراكز التكنولوجية للمواطنين، وتوفير كروت لتنظيم دخولهم، إضافة إلى تخصيص جانب للاستفسارات وجانب لتقديم الطلبات، قائلًا إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، شدد على وجود مشرفين بعدد كاف للتسهيل على الناس في استفساراتهم.

وذكر قاسم، أن المستندات المطلوبة من متقدمي التصالح تتضمن؛ صورة الرقم القومي، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، مضيفًا أن المواطن يحصل على نموذج (3) بعد دفع رسوم جدية التصالح.

وتابع أن المراكز التكنولوجية في الأحياء وديوان عام المحافظات تستقبل أصحاب طلبات التصالح، مستطردًا أن المحافظات تخصص أرقامًا ساخنة؛ لتلقي أي شكاوى أو طلبات خاصة بالتصالح.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، اليوم السبت، لقاءً مفتوحا مع عدد من الإعلاميين والصحفيين والكتاب، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.