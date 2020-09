تستعد الفنانة التونسية آمال مثلوثي لإطلاق ألبومها الموسيقي الجديد "يوميات تونس The Tunis Diaries"، وذلك يوم 23 أكتوبر المقبل.

وتقدم آمال خلال الألبوم جرعة غنائية وموسيقية عبر 18 أغنية مختلفة، مقسمة عبر ألبومين في ألبوم واحد، حيث يضم النصف الأول 9 أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها، منها "حلم" و"م الروح" و"ما لقيت" و"Princess Melancholy" و"في كل يومين"، بينما يشمل النصف الثاني تسعة أغنيات "كوفرز"، تعيد خلالها تقديم أشهر الأغنيات العالمية التي تفضلها على طريقتها الخاصة، منها أغنية Something In The Way لفرقة الروك الأمريكية Nirvana، وأغنية The Man Who Sold The World للمغني البريطاني David Bowie، بجانب أغنية War Child للفرقة الآيرلندية The Cranberries.

وتحكي مثلوثي عبر الألبوم تجربة معايشة شخصية عاشتها في موطنها الأم تونس، خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، وذلك خلال زيارة عائلية لها من محل إقامتها في أمريكا إلى تونس للاحتفال بعيد مولد والدها الـ 85 وكان من المفترض أن تكون زيارة قصيرة تعود من بعدها للولايات المتحدة لاستكمال عملها وجولاتها الفنية إلا أنه شاءت الظروف أن تكون هذه الزيارة في أوج أزمة الوباء العالمي الذي أدى لإلغاء السفر وفرض الحجر الصحي في المنازل.

واعتمدت آمال خلال تسجيل الألبوم على تقديم معايشة موسيقية للحياة وسط الأزمة، مع تأثرها بروتين حياتها اليومي في موطنها الأم، حيث يأتيها إلهام الأغاني خلال جلوسها في غرفتها وشرفتها سارحة في السماء الصافية وصوت زقزقة العصافير ورائحة الورد، مع غوصها في بحر الذكريات لطفولتها وحياتها في تونس، ونقل تجربة التعايش مع ثلاثة أجيال تحت سقف واحد، هي ووالدها وابنتها الصغيرة، بعيداً عن التزامات العمل والمدارس وبعيداً عن زحام البشر، واعتمدت خلال تأليف وتسجيل الأغاني الجديدة على الارتجال وعلى عزف الجيتار فقط، لتخرج كل أغنية منها بطابع واقعي وحقيقي وتحكي كل منها مشاعر مختلطة، بين الحنين والنوستالجيا والذكريات والأمل والترقب والحب.