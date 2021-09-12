اليابان تبدأ هذا الأسبوع بحث إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا

تبدأ اليابان هذا الأسبوع في مناقشة ما إذا كانت ستعطي جرعات معززة ثالثة للقاحات مضادة لفيروس كورونا، ربما، بحلول نهاية العام، وسط انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى لفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته مصادر على صلة بالأمر، حسب صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يتولى هذا الأمر خبراء صحة في لجنة فرعية، تابعة للحكومة، حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى احتمال خلط جرعات من اللقاحات، التي تنتجها شركات مختلفة.

وهناك ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، تنتجها شركات "فايزر" و"موديرنا" واسترازينيكا" حاليا، في اليابان، التي يتم إعطاؤها جميعا في جرعتين.

وذكرت الشركات المصنعة للقاحات أن الجرعة الثالثة ستكون ضرورية لزيادة الحماية، حيث وردت تقارير بأن عدد من الحالات، التي تم تطعيمها بشكل كامل، أصيبت بالفيروس في اليابان والخارج.

وتظهر دراسات أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، تراجعت بعد ستة أشهر من إعطاء الجرعات الثانية، وأصبحت فعالية اللقاح ضد سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا، أقل بمرور الوقت.