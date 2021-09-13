الوادي الجديد: توقيع الكشف الطبي على 432 مريضا من ذوي الاحتياجات الخاصة

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قال محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 432 حالة مرضية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن أعمال القافلة الطبية التي استقبلها مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة والتي ضمت تخصصات المخ والأعصاب وتشوهات العظام والرمد والعلاج المائي.

وأضاف المحافظ أن القافلة دربت 130 متدربًا على مهارات التكامل الحسي والتخاطب والإرشاد الأسري وتنمية المهارات.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد، نجحت في إنشاء أول مركز متطور لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة لتقديم مختلف أنواع الدعم لهذه الفئة الأولى بالرعاية وضمهم إلى منظومة التنمية البشرية المستدامة.