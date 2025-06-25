 اعتقال حوالي 200 شخص في احتجاج ضد قمة الناتو في لاهاي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اعتقال حوالي 200 شخص في احتجاج ضد قمة الناتو في لاهاي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 9:37 م

=ألقت الشرطة الهولندية القبض على حوالي 200 شخص أثناء فض احتجاج على عقد قمة  حلف شمال الأطلسي"الناتو" رفيعة المستوى في مدينة لاهاي اليوم الأربعاء.

وقام نشطاء حركة "تمرد ضد الانقراض" لحماية المناخ بإغلاق أجزاء من طريق سريع رئيسي لفترة وجيزة للاحتجاج على التجمع الذي شهد موافقة قادة الناتو، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي.

كما احتجوا على تصرفات إسرائيل في غزة.

واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في حالات معزولة أثناء الاعتقالات، وفقا للمراسلين في مكان الحادث، ويقال إن الضباط استخدموا الهراوات.

ويأتي ذلك بعد أن حاول نشطاء المناخ احتلال طريق سريع آخر بالقرب من لاهاي يوم الثلاثاء، وهو اليوم الأول من التجمع رفيع المستوى. تم اعتقال حوالي 30 شخصاً عندما منعت الشرطة الحصار.

وتطلبت استضافة قمة الناتو من هولندا تنفيذ أكبر عملية أمنية في تاريخ البلاد.

ويقع مكان انعقاد القمة على بعد حوالي 8 كيلومترات من الطريق السريع الذي استهدفه النشطاء.


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