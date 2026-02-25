محكمة تونسية تقضي بسجن وزير العدل السابق نور الدين البحيري 4 سنوات

أصدرت محكمة تونسية في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء حكما بسجن وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، أربع سنوات في القضية المرتبطة باعتقال الجيلاني الدبوسي نائب سابق توفي بعد تداعيات صحية تعرض لها في السجن.

وشملت التحقيقات في القضية ، التي بدأت في 2022، البحيري ونائب رئيس حركة النهضة المنذر الونيسي وهو طبيب، ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، بشبهة "محاولة القتل العمد والتعذيب وسوء المعاملة".

والجيلاني الدبوسي رجل أعمال ونائب سابق في البرلمان قبل اندلاع ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وكان أودع السجن في قضايا فساد مالي.

وتتهم عائلة الدبوسي السلطة القائمة آنذاك بتعريضه للتعذيب في السجن ومنعه من العلاج قبل تدهور حالته الصحية ووفاته بعد فترة قصيرة من مغادرته السجن في 2014.

وينفي نور الدين البحيري ، الموقوف منذ 2023 والملاحق في قضايا أخرى، وجود أي تعذيب ممنهج ضد الدبوسي أو إهمال لوضعه الصحي.

وصدر حكم أيضا بسجن المنذر الونيسي الموقوف في قضايا أخرى كذلك، بنفس العقوبة فيما برأت المحكمة وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي تماما من القضية.