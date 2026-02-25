فنزويلا: الإفراج عن أكثر من 3200 شخص بموجب قانون العفو الجديد

أفادت لجنة خاصة تابعة للجمعية الوطنية الفنزويلية بأنه تم الإفراج الكامل عن أكثر من 3200 شخص، منذ دخول قانون العفو حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

وتشمل الأرقام، التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، سجناء سابقين وأفرادا، كانوا محتجزين سابقا رهن الإقامة الجبرية أو خضعوا لإجراءات قضائية تقييدية أخرى، حسب صحيفة فنزويلا تايمز اليوم الأربعاء.

وقال النائب، خورخي أريازا، رئيس اللجنة التي تشرف على تنفيذ العفو، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات حصلت على إجمالي 4203 طلبات للعفو منذ إقرار القانون في 20 فبراير.

وأضاف أنه بعد تقييم تلك الطلبات، تم منح 3052 شخصا، كانوا رهن الإقامة الجبرية أو غيرها من التدابير التقييدية الحرية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإفراج عن 179 شخصا كانوا في السجن.

وكانت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز قد وقعت الأسبوع الماضي تشريع العفو ليصبح قانونا، بعد أن وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية، والذي قالت السلطات إنه يهدف إلى تخفيف التوترات السياسية وتعزيز المصالحة والإسراع في إطلاق سراح السجناء السياسيين.