انطلاق عرض فيلم أبو زعبل 89 في نادي السينما على المسرح الصغير بالأوبرا

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انطلق عرض فيلم أبو زعبل ٨٩ على المسرح الصغير بالأوبرا، ضمن عروض نادي السينما والتي تأتي ضمن فعاليات نشاط دار الأوبرا الثقافي والفكري، فيما يديره رشا الفقي، تحت إشراف الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا.

الفيلم من إخراج بسام مرتضى، ويعقبه لقاء بحضور عدد من صناعه منهم الفنانين محمود مرتضى والمونتير أحمد أبو الفضل، ويديره الشاعر زين العابدين فؤاد، في إطار أنشطة وزارة الثقافة.

ويتناول الفيلم قصة حياة المخرج بسام مرتضى، وتدور أحداثه حول الابن ذو الخمس سنوات الذي يتذكر رحلته مع والدته لزيارة أبيه في سجن أبو زعبل عام 1989 مسترجعاً الأماكن والمشاعر ليعيد تشكيل الذاكرة المنقوصة وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن الفيلم حاز على ٣ جوائز فى ختام الدورة الـ ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هى جائزة لجنة تحكيم الفيلم الأفريقى، جائزة أفضل فيلم وثائقى طويل وجائزة أسبوع النقاد الدولية.

كما شارك في العديد المهرجانات الدولية والعالمية، مهرجان ادفا أمستردام الدولي للفيلم الوثائقي، مهرجان سالونيكى الدولي للفيلم التسجيلي، مهرجان قرطاج السينمائى الدولي، مهرجان فيسباكو الدولي، مهرجان ترو اور فولس للسينما بالولايات المتحدة الامريكية، مهرجان فيدادوك الدولى للشريط الوثائقي.