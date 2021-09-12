الكاظمي يغادر بغداد متوجها إلى طهران في زيارة رسمية

غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بغداد على رأس وفد حكومي كبير، متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي قبيل مغادرته "إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين"، حسبما ذكر بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار.

وبحسب البيان سيجتمع رئيس الوزراء خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، وستشهد الزيارة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها.