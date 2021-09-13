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الكرملين: بوتين يزور مينسك منتصف أكتوبر لحضور قمة الدول المستقلة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 11:55 م

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لزيارة بيلاروسيا في منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أن بوتين يعتزم الزيارة لحضور قمة رابطة الدول المستقلة، المقرر انعقادها يوم 15 أكتوبر في مينسك.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، أنه اتفق مع بوتين على مناقشة القضايا الأساسية في التعاون الثنائي بين البلدين، على هامش أعمال قمة رابطة الدول المستقلة.

جدير بالذكر أن آخر لقاء بين بوتين ولوكاشينكو كان في موسكو يوم 9 سبتمبر الجاري.

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