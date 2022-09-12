ضبط ١٨٦٧ مخالفة خلال حملة مكبرة لمرافق الدقهلية

واصلت شرطة مرافق الدقهلية، تحت إشراف اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، والعميد مصطفى الهنيدي مدير المرافق، والمقدم فاروق حماد وكيل المرافق، حملاتها المكبرة بمدينة المنصورة؛ لإزالة التعديات والإشغالات بميادين وشوارع المحافظة.

واستهدفت الحملة شوارع: "السكة الجديدة، وبورسعيد، والجلاء، والطميهي، وجيهان، والجمهورية، وحسين بيه"، وأسفرت عن ضبط ١٨٦٧ مخالفة متنوعة، وتحرير ١٣٧ محضرا، وتم التحفظ على المضبوطات، إضافة إلى مصادرة ١١٥ شيشة داخل عدد من المقاهي، مخالفة للإجراءات الاحترازية بنطاق مدينة المنصورة.

وتم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التي تعوق حركة المارة، ورفع الأعمدة الحديدية، والسلاسل، والبراميل، والبردورات، والحواجز الأسمنتية، وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

يأتي ذلك في إطار الخطة التي وضعها اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية؛ لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري.