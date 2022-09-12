أحمد حجازي في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري السعودي

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اختارت شبكة «سوفا سكور» المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري «روشن» السعودي، حيث تواجد قلب الدفاع المصري ولاعب اتحاد جدة أحمد حجازي.

وكان حجازي سجل هدف فوز الاتحاد أمام الرائد برأسية رائعة كما ساهم في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي.

وضمت التشكيلة أحمد حجازي بجانب لاعب وسط اتحاد جدة البرازيلي ايجور كورنادو وثنائي النصر جيسلان كونان وأنديرسون تاليسكا والوافد الجديد للاتفاق البرازيلي فيتينهو بجانب لاعب ضمك الجديد البرازيلي برونو دوارتي.

وحل في التشكيلة قائد الشباب ولاعب الوسط كريستيان جوانكا بجانب زميله المدافع حسان تمبكتي، لاسيما أن الشباب واصل تألقه ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الهلال.

تشكيلة الجولة الثالثة من الدوري السعودي

حراسة المرمى: منير محمدي «الوحدة».

خط الدفاع: جيسلان كونان «النصر»، أحمد حجازي «الاتحاد»، حسان تمبكتي «الشباب»، نور الرشيدي «الوحدة».

خط الوسط: فيصل فجر «الوحدة»، إيجور كورنادو «الاتحاد»، كريستيان جوانكا «الشباب».

خط الهجوم: فيتينيو «الاتفاق»، برونو دوارتي «ضمك»، أندرسون تاليسكا «النصر».