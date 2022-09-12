وزير الدفاع الأوكراني يشكر نظيره الأسترالي على الإمدادات العسكرية لتحرير المناطق المحتلة

صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الاثنين، بأن مركبات بوشماستر المدرعة الاسترالية ساعدت قوات الدفاع الأوكرانية في الوصول إلى نهر أوسكيل والاستمرار لتحرير منطقة خاركيف.



وكتب ريزنيكوف - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية - أنه "بفضل بوشماستر، تمكن الجيش الأوكراني من الوصول إلى نهر أوسكيل ويواصل تحرير منطقة خاركيف".



وأشار إلى أن المركبات المدرعة الاسترالية سافرت نصف العالم، من استراليا إلى أوكرانيا، من أجل حماية الحرية ودعمها.



كما شكر ريزنيكوف نظيره الاسترالي ريتشارد مارليس وسفير أوكرانيا لدى استراليا فاسيل ميروسنيشنكو والاستراليين على دعمهم.



وكانت استراليا قد أرسلت 20 عربة مدرعة من طراز بوشماستر تبلغ قيمتها حوالي 38 مليون دولار إلى أوكرانيا أبريل الماضي.



وفي 19 يونيو، أرسلت استراليا أيضا في إطار المساعدة الأمنية، أول أربع ناقلات جند مدرعة من طراز "ام 113" إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ومن المقرر شحن عشر ناقلات أخرى لاحقا.