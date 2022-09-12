كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تفاصيل اجتماعه مع محمود الخطيب، رئيس النادي، وكذلك موقف المعسكر الخارجي في الفترة المقبلة، بعد قرار إلغاء معسكر هولندا.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الثلاثاء لتقديمه لوسائل الإعلام: "الاجتماع مع الخطيب ؟ حصلت منه على معلومات عن النادي".

وأضاف المدرب السويسري قائلًا: "أيضًا عرفت من الخطيب من هم الأشخاص الذين سأتعامل معهم في الفترة المقبلة، وهذا أمر هام قبل أن أبدأ حياتي المهنية في النادي".

وتابع: "معسكر الأهلي ؟ لم نتخذ قرارًا حتى الآن، ومازلنا نناقش الأمر مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة".

وأتم كولر: "قريبًا جدًا سنتخذ قرارنا في ملف المعسكر الخارجي، قد نتخذ قرارنا بعد نهاية المؤتمر، وفي خلال يومين فقط سنعرف خطتنا للمرحلة المقبلة".

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع مارسيل كولر لتولي قيادة الفريق لمدة موسمين مقبلين، خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.