رايان إير: اقتراح إيطاليا تحديد سقف لأسعار تذاكر الطيران غير قانوني

انتقد مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة طيران "رايان إير هولدينجز بي إل سي" للطيران منخفض التكلفة، في مقابلة اليوم الثلاثاء، اقتراح إيطاليا وضع حد أقصى لأسعار تذاكر الطيران ووصفه بأنه إجراء غير قانوني وغير واضح، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن أوليري قوله: "المرسوم الصادر بشأن الأسعار غير قانوني وغير قابل للتنفيذ على الإطلاق.. لقد فشلت الحكومة الإيطالية أيضا في تفسير طريقة عمله".

وأضاف أوليري أن شركته ستدرس تقليص عدد رحلاتها الداخلية في إيطاليا حال تمسكت الحكومة بسقف الأسعار. وعوضا عن ذلك، ستضاعف من الرحلات الدولية في كل من جزر سردينيا وصقلية.

ووافقت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الشهر الماضي على مرسوم للحد من تأثير ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بعد موجة ارتفاع حادة في الأسعار خلال فصل الصيف، وبشكل خاص المسارات المؤدية إلى جزر سردينيا وصقلية.

يشار إلى أن شركتي رايان إير و"إيتا" (إيطاليا ترانسبورتو إيرو) التي تأسست في 2020، كخليفة أصغر لشركة أليطاليا، شكلتا معا نحو 53٪ من سوق شركات الطيران في إيطاليا خلال العام الجاري، من واقع إيرادات الرحلات المجدولة التي رصدتها مجموعة يورومونيتور، مع اكتساب الشركة الأيرلندية لحصة معقولة في السوق بشكل سريع.