 ناقلة نفط تنقل عشرات المهاجرين إلى جزيرة كريت - بوابة الشروق
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ناقلة نفط تنقل عشرات المهاجرين إلى جزيرة كريت

أثينا (د ب ا)
نشر في: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 4:43 م | آخر تحديث: الخميس 12 سبتمبر 2024 - 4:43 م

ذكرت شبكة " إي ار تي نيوز" اليونانية نقلا عن قوات خفر السواحل، أن ناقلة نفط نقلت 38 مهاجرا إلى جنوب جزيرة جافدوس اليونانية.

وتردد أن الحالة الصحية للمهاجرين، القادمين من السودان وليبيا وسوريا، جيدة، وتم نقلهم إلى جافدوس.

وتتمثل الخطوة الثانية في نقل المهاجرين إلى جزيرة كريت، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال.

ويشار إلى أن جافدوس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 شخص، بها عدد محدود من المرافق القادرة على إيواء وإطعام أشخاص لفترة طويلة.

ووفقا للمعلومات الأولية من مصادر خفر السواحل، فإنه يعتقد أن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

ويشار إلى أن عدد المهاجرين الذين يعبرون من ليببا إلى اليونان، وبعد ذلك إلى الاتحاد الأوروبي، ارتفع مؤخرا.


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