أكسيوس: الغارة الإسرائيلية في سوريا أول عملية برية ضد أهداف إيرانية منذ سنوات

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مصادر قولها الغارة التي شنتها إسرائيل، يوم الأحد، كانت أول عملية برية تنفذها قوات إسرائيلية في السنوات الأخيرة ضد أهداف إيرانية في سوريا.

وأضافت المصادر، أن وحدة من نخبة الجيش الإسرائيلي نفذت غارة في سوريا قبل أيام ودمرت مصنعا سريا لإنتاج صواريخ دقيقة، وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل عملية عسكرية نفذتها قوات إسرائيلية خاصة بسوريا وشملت مهاجمة مقرات للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن عملية الإنزال الإسرائيلي على الأراضي السورية قبل يومين تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة السورية أن القصف الإسرائيلي العنيف على سوريا تزامن مع عملية إنزال لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية والاشتباك مع مجموعة من الجنود.

كما تمكنت القوات الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى سوريا من مصادرة ملفات ووثائق من مبنى للحرس الثوري الإيراني ودمّرت مبنى للبحوث العلمية، وفقا ما أفادت القناة 14 وصحيفة "هآرتس".

وذكرت تلك المصادر، أن القوات الإسرائيلية الخاصة استهدفت مركزا للبحوث العلمية تابعا للجيش السوري ويتم فيه تطوير الصناعات العسكرية- التكنولوجيا الفائقة بمساعدة إيرانية.