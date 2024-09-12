صحة غزة: 34 شهيدا و96 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ342 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و96 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و118 شهيدًا، و95 ألفًا و125 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ففي مدينة رفح، استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال لمنطقة خربة العدس شمال المدينة.

وفي مخيم جباليا، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة صيام في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

أما في حي الزيتون، استشهد مواطنان وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال شارع كشكو في حي الزيتون.

كما نسف الاحتلال مبان سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على منزل في الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما تعرض حي الصبرة جنوب مدينة غزة للقصف المدفعي تحديدا محيط ديوان أبو شريعة.