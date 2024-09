الرئيس الأوكراني: إصابة سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر جراء قصف صاروخي روسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن سفينة محملة بالقمح كانت متجهة إلى مصر، تعرضت لإصابة في البحر الأسود جراء قصف صاروخي روسي.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «السفينة المدنية تعرضت للقصف مباشرة في البحر الأسود، بعد مغادرتها المياه الإقليمية الأوكرانية».

ولفت إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع أية إصابات، بحسب التقارير الأولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك واتخاذ ردود فعل مناسبة.

وأشار إلى أن «أوكرانيا واحدة من الضامنين الرئيسيين للأمن الغذائي العالمي»، قائلًا إن «استقرار العشرات من الدول حول العالم، يعتمد على التشغيل الطبيعي ودون عوائق لممرات تصدير الغذاء».

وذكر أن «شحنات الأغذية التي تصدرها أوكرانيا إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط تُعد أمرًا بالغ الأهمية».

وأكمل: «سنواصل بذل كل جهد ممكن لحماية موانئنا والبحر الأسود وصادراتنا الغذائية إلى الأسواق العالمية.. هذه الأولوية الحقيقية لأوكرانيا ـ حماية الأرواح ـ وينبغي أن تكون أولوية الدول كافة».

ووصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الهجوم الروسي على السفينة بأنه «هجوم سافر» على حرية الملاحة والأمن الغذائي العالمي.

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية لـ«رويترز» إن روسيا استخدمت قاذفات من طراز تو-22 خلال الهجوم على سفينة الحبوب.

ونقلت الوكالة عن مصدر، لم تكشف عن هويته، قوله إن السفينة تعرضت للقصف في المياه الإقليمية الرومانية قرب مصب نهر الدانوب في البحر الأسود، الليلة الماضية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم هيئة البحرية الرومانية إن سفينة الحبوب لم تكن في المياه الإقليمية الرومانية.

وأضافت المتحدثة إيرينا بوسكاسو: «كل ما أستطيع قوله عن السفينة المعنية الآن هو أنها لم تكن في مياهنا الإقليمية.. لم يطلب أحد مساعدتنا بأي شكل».





