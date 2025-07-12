أفادت هيئة البث الرسمية، السبت، إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال "معركة" جنوبي غزة ليرتفع عدد إصابات الجنود بالقطاع اليوم إلى 4.

وقالت الهيئة إن جنديا من الجيش أصيب بجروح متوسطة، فيما أُصيب جنديان آخران بجروح طفيفة خلال معركة جنوبي قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال عبر بيان، إن أحد جنوده أصيب بجروح متوسطة في "معركة" شمال القطاع، دون تقديم تفاصيل بالخصوص.

ومنذ أيام ثمة تصاعد في عمليات الفصائل الفلسطينية ضد جيش الاحتلال المتوغلة بغزة، والتي ترتكب إبادة جماعية، بالتزامن مع مفاوضات عبر مباشرة بقطر لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 890 ضابطا وجنديا إسرائيليا، من بينهم 446 منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 من ذات الشهر.

فيما أصيب، 6 آلاف 89 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب من ضمنهم ألفين و792 منذ اجتياح القطاع، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء الخسائر الحقيقة له.