يشتهر الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، بفوائده الصحية المتعددة إذ يحافظ على الصحة العامة ويقي من الأمراض المزمنة ويوفر العناصر الغذائية للجسم. ومن أحدث ما ذكرته الدراسات عن الشاي الأخضر ما ورد بدراسة برازيلية كشفت قدرة المشروب على حرق الدهون وحماية حجم العضلات من التراجع خلال تجربة علمية.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس" أن باحثة بجامعة كوزيرو دوسول البرازيلية أجرت تجربة على الفئران، حيث أطعمتهم مأكولات عالية الدهون والسكريات لمدة شهر، ثم أعطتهم جرعة يومية من الشاي الأخضر لمدة 3 أشهر مع استمرار تناول الطعام غير الصحي لمراقبة التأثير.

لاحظت الباحثة روزماري أوتون أن ما يعادل 3 أكواب شاي أخضر يوميًا زاد من الإنزيمات الخاصة باستهلاك الجلوكوز، ما يعني عدم تراكمه في الجسم أو تحوله لدهون. وبجانب ذلك حافظ الشاي على حجم الألياف العضلية من الانكماش نتيجة تناول الأطعمة الدهنية، ما يقلل إحدى الأعراض الخاصة بالسمنة.

ورجحت الباحثة أن إحدى مكونات الشاي الأخضر تعمل على تحفيز إنتاج بروتين الأدينوبوكتين الذي يرتبط بعمليات الأيض. وكان سبب تخمين الباحثة لذلك هو عدم تأثر الفئران الفاقدة لذلك البروتين في أجسامها بتناول الشاي.

وتنصح روزماري بتناول الشاي الأخضر المتوافر بالصيدليات، إذ يحوي التركيز الفعّال خلاف ماركات الشاي التجارية التي تتفاوت في تراكيزها.

وتشير روزماري إلى أن تأثير الشاي القوي على خفض أوزان الفئران ليس أكيدًا أن يحقق نفس التأثير على الإنسان الذي يختلف عن الفأر، ولكن تناول الشاي الأخضر يبقى خيارًا صحيًا له تأثير على خفض الوزن. بينما أضافت أنه لا يُنصح باستخلاص مادة معينة من الشاي لتناولها في صورة مكملات، إذ أن تناغم مواد الشاي مع بعضها قد يكون السبب في تأثيراته العلاجية.

ويُذكر أن الشاي غني بالعناصر العلاجية، إذ يحوي مادة الثيوفلين التي توسع الشعب الهوائية لتفيد التنفس، ويشتمل على حامض التانيك الذي يرسب الكوليسترول الضار، وبالإضافة إلى ذلك يوجد مخزون متنوع من مواد الفلافونويد المضادة للأكسدة والتي ثبت تأثيرها الوقائي من السرطان والزهايمر وأمراض القلب وغيرها.