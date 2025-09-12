عودة أكثر من 300 عامل كوري جنوبي إلى وطنهم بعد احتجازهم لمدة أسبوع في أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هبطت طائرة تحمل أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في كوريا الجنوبية، بعد إخلاء سبيلهم في ولاية جورجيا الأمريكية.

وعرضت مقاطع تليفزيونية للطائرة، وهي من طراز بوينج 787 – 8 أي، تابعة لشركة طيران كوريان إير، وهي تهبط اليوم الجمعة في مطار إينشيون الدولي غرب العاصمة سول.

وكان العمال الكوريين ضمن 475 شخصا تم احتجازهم خلال مداهمة قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية يوم 4 سبتمبر الجاري على مصنع بطاريات تحت الانشاء تابع لشركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية.

وذكرت كوريا الجنوبية في وقت لاحق أنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إخلاء سبيل العمال