 عودة أكثر من 300 عامل كوري جنوبي إلى وطنهم بعد احتجازهم لمدة أسبوع في أمريكا - بوابة الشروق
الجمعة 12 سبتمبر 2025 11:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

عودة أكثر من 300 عامل كوري جنوبي إلى وطنهم بعد احتجازهم لمدة أسبوع في أمريكا

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:43 ص

هبطت طائرة تحمل أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في كوريا الجنوبية، بعد إخلاء سبيلهم في ولاية جورجيا الأمريكية.

وعرضت مقاطع تليفزيونية للطائرة، وهي من طراز بوينج 787 – 8 أي، تابعة لشركة طيران كوريان إير، وهي تهبط اليوم الجمعة في مطار إينشيون الدولي غرب العاصمة سول.

وكان العمال الكوريين ضمن 475 شخصا تم احتجازهم خلال مداهمة قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية يوم 4 سبتمبر الجاري على مصنع بطاريات تحت الانشاء تابع لشركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية.

وذكرت كوريا الجنوبية في وقت لاحق أنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إخلاء سبيل العمال

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك