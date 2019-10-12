نقيب معلمي سوريا يدعو اتحاد المعلمين العرب بعقد دورته القادمة بدمشق

قال وحيد الزعل نقيب معلمى سوريا، خلال افتتاح مؤتمر اتحاد المعلمين العرب بالقاهرة: "عبق ياسمين دمشق المعطر بدماء الشهداء ومن شموخ قاسيون نهديكم محبة وتحية معلمى سوريا قلعة الصمود والتحدى التى لن تنحنى تحت أى ضغوط، ولن نفرط فى ترابنا الوطنى وسنستعيد كل ذرة من الأراضى السورية من أردوغان وقواته العثمانية التى اعتدت على شمال سوريا وقتلت وجرحت وشردت الآلاف من المواطنين السوريين".

وأوضح الزعل أن قدر سوريا أن تتحمل ضغوط هائلة وستخرج منها منتصره رغم ما تواجهه من حصار سياسى واقتصادى وافتراءات دولية وإعلامية مضللة، وسيظل نهجها هو المقاومة حتى تحرير جميع الأراضى السورية من الاحتلال ومنها الجولان.

ووجه نقيب معلمى سوريا الدعوة لأعضاء الاتحاد بعقد الدورة الـ20 القادمة فى دمشق متعهدا بتقديم كل التسهيلات إيمانا بالرسالة السامية للمعلمين وجهودهم فى مقاومة الأفكار الظلامية العدوانية.

كما وجه الشكر إلى خلف الزناتى نقيب المعلميين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال على أرض مصر العروبة أرض الحضارات وانطلقت اليوم بالقاهرة أعمال مؤتمر اتحاد الملعمين العرب والتي تستمر لمدة 3 أيام.