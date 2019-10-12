أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأسر 5 عناصر بينهم قيادي حوثي بارز، في أعنف هجوم تصدى له الجيش اليمني بجميع محاور القتال في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني، في بيان وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع المنطقة العسكرية الخامسة جنوباً في بني حسن بعبس، مروراً بمستبأ وشرق حيران، وصولاً لجنوب مديرية حرض الحدودية، واستمر الهجوم الحوثي نحو ست ساعات متواصلة قبل أن يتصدى له الجيش اليمني وتتقهقر الميليشيا مخلفة قتلى وجرحى بالعشرات، مؤكدا وقوع 5 من عناصر الميليشيات بقبضة الجيش الوطني بينهم قيادي حوثي بارزِ .

من جانبها، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية 4 غارات جوية متفرقة في مناطق مختلفة بمديريتي عبس وحرض.



