«تويوتا» تبحث التوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة

عقد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة "تويوتا" برئاسة توشيميتسو إيامي مدير العمليات والتشغيل بالشركة لمنطقة إفريقيا، والذي يزور القاهرة حاليا؛ لبحث خطة الشركة للتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان اليوم.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض رغبة الشركة للمشاركة في المشروع الذي تتبناه مصر حاليا، والخاص بتحويل مركبات النقل الجماعي (ميكروباص وميني باص) للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل، خاصة وأن مصر حالياً تتمتع بموارد إنتاجية كبيرة للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الشركة لتقديم مساهمة مميزة في هذا المشروع الضخم استنادا للخبرة الطويلة والرواج الذي تتمتع به شركة "تويوتا" في مصر في مجال صناعة السيارات والمركبات بمختلف أنواعها خاصةً المركبات العامة.

وأوضح نصار أن اللقاء تناول أيضاً خطط الشركة للتوسع في السوق المصري سواءً من خلال التجميع أو إنتاج السيارات، والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال إيامي، إن تويوتا تعمل في مصر منذ عام 1925، لافتا إلى أن مصر تمثل للشركة بوابة الدخول إلى قارة لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خاصةً في ظل البيئة الإيجابية لإدارة الأعمال التي تمتلكها مصر حالياً.