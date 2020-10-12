رئيس حكومة ولاية بافاريا يدعو إلى توحيد تدابير مكافحة كورونا

حث ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، على زيادة توحيد تدابير مكافحة كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة في العديد من الأماكن في ألمانيا.

وفي تصريحات للتلفزيون البافاري، قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء اليوم الاثنين إنه سيعمل من أجل وضع " قواعد أكثر وضوحا بالنسبة للجميع" وذلك خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية بعد غد الأربعاء، وفي ولاية بافاريا أيضا.

وتعتزم بايرن تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة داخل الساحات العامة التي يكثر التردد عليها والواقعة في مناطق يزداد فيها معدل الإصابات الجديدة عن الحد التحذيري المقدر بـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، غير أن القرار بهذا الخصوص متروك للبلديات في نهاية المطاف.

وفيما يتعلق بحظر الإقامة الفندقية للسائحين الداخليين القادمين من مناطق تزيد فيها معدلات الإصابة عن الحد التحذيري، أكد زودر أنه سيتم التشاور بشأن هذا الإجراء مرة أخرى في مؤتمر بعد غد.

ودافع زودر مبدئيا عن هذا الإجراء مجددا في وجه الانتقادات مشيرا إلى أنه سيوفر الأمن لقطاع السياحة والضيافة.

ولم يستبعد زودر أيضا أن يتم تشديد تدابير مكافحة كورونا بعض الشيء، ليس على الصعيد الإقليمي وحسب بل على صعيد ألمانيا كلها.

وتابع زودر:" من المحتمل أن تسري نفس الخطط بالنسبة للمناطق التي بها قيم أقل، كما هو قائم لدينا الآن بالنسبة للمناطق التي بها معدلات أعلى"، وقال إن " المبرر: هو أننا عندما نطبق التدابير من أجل تخفيض الأعداد في المناطق ذات الإصابات العالية، فإننا نساعد بذلك أيضا على ألا ترتفع هذه الإصابات".