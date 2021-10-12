المركز الوطني للدراسات: 140 هجمة إرهابية بالشرق الأوسط خلال سبتمبر

كشف مسح أجراه "المركز الوطني للدراسات" للأنشطة والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية في نطاق دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال شهر سبتمبر، عن وقوع نحو 140 هجمة إرهابية، وذلك بعد استبعاد كافة العمليات القتالية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية داخل بعض دول المنطقة في إطار الصراعات الدائرة مع غيرها من التنظيمات المسلحة غير الشرعية.

وأشار المركز، إلى وقوع نحو 126 هجمة إرهابية في نطاق دول المنطقة التي تشهد صراعات أو عدم استقرار سياسي بنسبة 90% من إجمالي عدد الهجمات، بينما لفت إلى وقوع 14 هجمة إرهابية في الدول التي يصفها التقرير بالمستقرة؛ وذلك بنسبة 10% من إجمالي الهجمات ذاتها.

وكشف المركز في الرصد الذي أجراه، وقوع معظم الهجمات الإرهابية خلال تلك الفترة في صورة تفجيرات وهجمات المسلحة، وذلك بعدما رصد على مدار الشهر وقوع نحو 67 تفجيرا بينهم 63 تفجيرا في دول الصراع و4 تفجيرات في الدول المستقرة.

فيما وقع نحو 47 هجوما مسلحا بينهم 42 هجوما في دول الصراع و5 هجمات في الدول المستقرة.

وأشار المركز إلى احتفاظ العراق بصدارة الدول الأكثر عُرضة للهجمات الإرهابية؛ وذلك بعدما بلغ إجمالي عدد الهجمات التي تعرضت لها على مدار الشهر نحو 56 هجمة، واحتفاظ أفغانستان بالمركز الثاني برغم انحسار معدل الهجمات الذي لم يتجاوز حاجز الـ29 هجمة، في حين احتلت سوريا المركز الثالث برصيد 22 هجمة والصومال المركز الرابع برصيد 16 هجمة.

وفي السياق ذاته؛ أشار المركز الوطني للدراسات إلى انحسار الهجمات الإرهابية في الدول التي يصفها بالمستقرة في 4 دول؛ هي باكستان والسعودية ومصر وإيران، وذلك قبل أن يفسر تراجع معدل الهجمات في الثلاث الأخيرة منها؛ وفي المقدمة منها الجهود الأمنية التي بذلتها أجهزة الأمن المصرية والتي لم تؤدي إلى تراجع قدرات تنظيم داعش (ولاية سيناء) ومن ثم انحسار نشاطهم فحسب؛ بل أدت أيضا إلى إقدام عدد كبير من عناصر التنظيم إلى تسليم أنفسهم للسلطات.