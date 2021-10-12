تمكنت السلطات السعودية من إحباط تهريب أكثر من 5ر1 مليون قرص مخدر بالتعاون مع الإمارات.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الرائد محمد النجيدي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "المتابعة الأمنية المستمرة لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

وأضاف الرائد النجيدي أنه "وفق خطة أمنية محكمة، تم ضبط مليون و531 ألف و791 قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة شخصين، مواطن (سعودي) ومقيم سوري، بمدينة الرياض".

وثمن الرائد النجيدي التعاون المشترك مع الجانب الأمني النظير بالإمارات.