مستشفى القاهرة الجديدة ينجح في إزالة ورم غدي متعدد الأشكال لمريضة عمرها 60 سنة

نجح مستشفى القاهرة الجديدة في عملية إزالة ورم غدي متعدد الأشكال لمريضة تبلغ من العمر 60 عاما، كانت تعاني من تورم في الجانب الأيسر من الوجه لمدة 6 سنوات، بعد الفحص والمسح المقطعي للرقبة، وجدت كتلة غير متجانسة ومحددة جيدًا بقياس 5x4 سم، تُرى في الجزء السطحي والعميق من الغدة النكفية، تم الاستئصال الجراحي للآفة والفص السطحي للغدة النكفية مع الحفاظ على العصب الوجهي.

قام فريق طبي من المستشفى بإجراء جراحة ناجحة عبارة عملية استئصال ورم من الفك السفلي ossifying fibroma، والتعويض العظمي الفوري، وأيضا عملية استئصال كيس بالفك العلوي، مع تعويض فوري من عظام الحوض، مع إضافة البلازما غنية الصفائح، على أيدي فريق طبي متميز.

وقال الدكتور محمد ماجد، مدير عام مستشفى القاهرة الجديدة، إن المستشفى يقدم العديد من الخدمات الطبية في جراحات الوجه والفكين، التي تعد من الجراحات الدقيقة، موضحا أن المستشفى يحتوي على 12 سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات، وتقوم عيادة القلب بتقديم كل الخدمات الطبية لمرضى القلب، التي تحتوي على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب.

وأضاف أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والأطفال والعظام والعلاج الطبيعي والأنف وأذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم أسرة، وقسم للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثي الولادة، مزود بعدد 16 حضانة، وجاري تجهيز وحدة رعاية مركزة للأطفال، ووحدة الغسيل الكلوي المزودة بـ22 ماكينة غسيل كلوي.

وقال الدكتور كريم سلام، وكيل المديرية للطب العلاجي، إن مديرية الشؤون الصحية تسعى دائما للعمل على رفع أداء الجراحات في أغلب المستشفيات التابعة لها، وذلك بتوفير كل الإمكانيات، من معدات، أو مستلزمات، وأجهزة، وتطوير أقسام العمليات.

وأوضح أنه يتم الاستعانة باستشاريين في التخصصات المختلفة لرفع الكفاءة وتدريب وتجهيز جيل جديد على درجة عالية من الكفاءة والخبرة من الأطباء الجدد، والنواب في الجراحات المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كل مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.