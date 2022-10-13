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قال وزير المالية محمد معيط، إن العالم يمر بأزمة كبيرة وتسعى الحكومة لتخفيف حدتها في الداخل.

وشدد معيط في تصريحاته على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي أنه لا يجب تحميل المواطن المصري بالكامل أعباء أزمة مالية عالمية.

كما أكد على صعوبة المرحلة الحالية لكنه شدد على أنه يتم إدارتها بشكل جيد، مع العمل على حل أزمة تراكم البضائع في الموانئ وبدء إخراج بعضها إلى مستودعات خارج الموانئ.

الدولار يضغط على جميع العملات

وفيما يتعلق بسعر الصرف، ذكر معيط: نحن مع مرونة سعر صرف الجنيه المصري إذا اقتضت الضرورة، والدولار يضع ضغوطاً على جميع العملات ومنها الجنيه المصري.

وشدد معيط على أن الأزمة الاقتصادية في العالم تدفع ثمنها الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، مضيفاً: حالة عدم اليقين التي تسود العالم تعمق من الأزمات الاقتصادية.

وأشار معيط إلى خروج 22 مليار دولار من مصر خلال تلك الأزمة، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.

مفاوضات صندوق النقد تسير جيداً

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، أكد معيط على أن مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.

وتابع: تم الاتفاق بشأن كافة الملفات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي ونعمل في مرحلة الاكتمال النهائي لبرنامج القرض.

وواصل: أرحب بالحصول على قروض من بنوك عالمية تجارية ولدينا تجربة جيدة بهذا الصدد، إذ نسعى لتنويع مصادر تمويلنا.

"نستعد لإصدار صكوك باليوان"

وذكر وزير المالية أن الحكومة أصدرت سندات بالين الياباني وتستعد لإصدار سندات باليوان الصيني

كما أشار إلى ارتفاع صادرات الغاز لـ٧٠٠ مليون دولار شهرياً مع استهدف التصدير العام المقبل مقابل مليار دولار شهرياً.