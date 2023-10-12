الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر

أفاد التلفزيون الأردني، اليوم الخميس، بأن المملكة أرسلت أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة بين فصائل فلسطينية وإسرائيل منذ مطلع الأسبوع.

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة في عمان (رويترز)

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أمر يوم الثلاثاء الماضي بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح، بالتنسيق الكامل والمسبق مع السلطات المصرية.

كما أمر الملك عبد الله بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن إسرائيل أبلغت مصر بأنها ستقصف أي شاحنات تنقل مؤناً إلى قطاع غزة من معبر رفح.