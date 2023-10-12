 الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر - بوابة الشروق
الخميس 12 أكتوبر 2023 12:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 12:14 م

أفاد التلفزيون الأردني، اليوم الخميس، بأن المملكة أرسلت أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة بين فصائل فلسطينية وإسرائيل منذ مطلع الأسبوع.

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة في عمان (رويترز)
كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أمر يوم الثلاثاء الماضي بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح، بالتنسيق الكامل والمسبق مع السلطات المصرية.

كما أمر الملك عبد الله بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن إسرائيل أبلغت مصر بأنها ستقصف أي شاحنات تنقل مؤناً إلى قطاع غزة من معبر رفح.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك