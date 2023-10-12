إيداع 3 أطفال استغلهم عاطل في أعمال التسول في إحدى دور الرعاية بالقاهرة

قررت نيابة الخليفة الجزئية، إيداع 3 أطفال أحداث بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عثروا بصحبة عاطل كان يستغلهم في أعمال التسول بالقاهرة، كما أمرت النيابة بعرضهم على لجنة مختصة لمعرفة ما إذا كانوا تعرضوا لاعتداءات من قبل المتهم من عدمه.



كما أمرت النيابة بحبس المتهم "عاطل" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على الطب الشرعي لمعرفة مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وجهت النيابة للمتهم تهم الاتجار في البشر واستغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة لكسب الأموال، وحيازة أسلحة بيضاء.



كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت استغلال عاطل، "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة؛ الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبصحبته 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا باستغلالهم من قبل المتهم فى أعمال التسول، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.