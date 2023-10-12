سباق متقارب في الانتخابات البرلمانية بين الأحزاب الحاكمة بجبل طارق

انطلقت الانتخابات البرلمانية في جبل طارق، حيث يتوقع الخبراء سباقا متقاربا في المنطقة البريطانية، التي تقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا.

ويحكم جبل طارق منذ 12 عاما، فابيان بيكاردو، زعيم حزب العمل الاشتراكي، في إطار تحالف مع الحزب الليبرالي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينتمي إليه المرشح الأوفر حظا للفوز كيث أزوباردي. وصدرت دعوة لحوالي 25 ألف مواطن للإدلاء بأصواتهم اليوم الخميس.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، سيكون السباق متقاربا بين الأحزاب الحاكمة الثلاثة. وثمة مزاعم بالفساد ضد الائتلاف الحكومي، ويزيد من حالة السخط عدم وجود ترتيبات خاصة بالمنطقة حتى الآن، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ويعتمد الإقليم بشدة على السوق الأوروبية الموحدة. وتجعل الضرائب المتدنية من جبل طارق ملاذا ماليا وجنة للمقامرات الالكترونية، بينما تظل المنطقة مثار نزاع رئيسية بين مدريد ولندن، منذ أكثر من ثلاثة قرون.

وفرضت بريطانيا سيطرتها على الإقليم الصغير في عام 1704. وتعتبره إسبانيا منطقة محتلة بشكل غير قانوني.