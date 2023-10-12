الخارجية اللبنانية: بو حبيب شدد على التضامن مع الفلسطينيين في اجتماع الوزراء العرب

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين، أن كلمة الوزير عبد الله بو حبيب في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، شددت على التضامن مع الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس: "نشرت صحيفة الأخبار مقالا بتاريخ اليوم تعمد إغفال الموقف الرسمي لوزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، تحت عنوان فضيحة جديدة للبنان في الجامعة العربية".

وأضاف البيان: "بما أن الصحيفة اختارت أسلوب الصحافة الصفراء في الإثارة والتضليل بدل الاستقصاء والتحليل، فنذكر بأن كلمة الوزير بوحبيب شددت على التضامن مع الإخوة الفلسطينيين، ووصول المساعدات لسكان غزة الذي يتعرضون لإطلاق النار والحصار والاعتداء عليهم من إسرائيل، بمنطق الانتقام والرعب والدمار".

ودانت الكلمة، بحسب البيان، الأعمال الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأشارت إلى أن لبنان لم يسع يوما للحرب بل إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، وطالبت بالضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب وفك الحصار، مع التحذير من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة.

وأوضح البيان، أن الخطوط العريضة لسياسة لبنان الخارجية يضعها مجلس الوزراء، ويقوم وزير الخارجية بتظهيرها في الاجتماعات والمواقف والمحافل، بعد التشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية قبل الشغور الرئاسي ورئيس الحكومة.

وكانت صحيفة "الأخبار" المحلية، انتقدت في مقال نشر اليوم، بعنوان: "فضيحة جديدة للبنان في الجامعة العربية"، سياسة لبنان الخارجية واتهمتها بأنها تحابي العدو الأمريكي على حساب آلاف الأطفال والنساء الذي تقتلهم إسرائيل بوحشية.

وأشارت الصحيفة، في معرض استعراض وقائع اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، إلى أن لبنان الذي يعاني الأمرين من العدو الإسرائيلي، ولا تزال أراضيه محتلة، ويتعرض للعدوان هذه الأيام، فقد استجاب لما طلبته الإدارة الأمريكية من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وامتنع عن الإدلاء بأي موقف يمكن أن يستنتج منه دعم لحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.