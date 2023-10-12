البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من دير الأنبا شنودة بميلانو

ألقى البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية، لميلانو وڤينيسيا.

وشهد الاجتماع حضورًا شعبيًّا كبيرًا من قبل شعب إيبارشية ميلانو الذين اجتمعوا حول أبيهم وراعيهم لسماع كلمته.

وأعرب البابا عن سعادته أن يكون اجتماع الأربعاء اليوم من دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو والذي يعتبر مركز الإيبارشية، وذلك في ظل زيارته لميلانو وڤينيسيا المدينة التي فيها أعظم كاتدرائية تحوي جسد القديس مارمرقس.

وأضاف: "سنقوم بتدشين كاتدرائية أنشأها المتنيح المطران الأنبا كيرلس لتكون مركزًا في أوروبا للكنائس القبطية وذلك في حضور آباء أساقفة أوروبا ولجنة سكرتارية المجمع المقدس مجتمعة".

وأثنى على شعب ميلانو واصفًا إياهم بأنهم يتمتعون بروح محبة الكنيسة والتي يبثونها في أولادهم، ومنهم شباب جميل محافظ على الكنيسة وأيضًا شبابها الذي يحضر المؤتمرات في مصر مميز ويتسم بروح الخدمة الجميلة.

واستكمل البابا سلسلة صلوات قصيرة في القداس.

وعقب انتهاء الاجتماع حرص قداسة البابا على مباركة الشعب الحاضر وصافحهم فردًا فردًا، مانحًا كل واحدٍ منهم هدية تذكارية.