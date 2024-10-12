بينما تبدو انتخابات الرئاسة الأمريكية مرهونة بنتائج ولايات متأرجحة مثل ويسكونسن وبنسلفانيا، يتجه المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب بحملته إلى كاليفورنيا، إحدى أبرز الولايات الزرقاء التي تُعد محسومة لصالح الديمقراطيين، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام.

دُعي أنصار ترامب إلى التجمع الانتخابي الذي يعقده، اليوم السبت، في كاليفورنيا، وتحديدًا في كوتشيلا، وهي مدينة صحراوية تقع شرق لوس أنجلوس، وتشتهر بمهرجان موسيقي يحمل اسمها، بحسب ما ذكره موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ومن المؤكد أن ترامب سيخسر كاليفورنيا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 5 نوفمبر المقبل، ولكن هناك أسبابًا وجيهة تدفعه لزيارة هذه الولاية.

ففي انتخابات 2020، خسر ترامب كاليفورنيا بفارق كبير، ولكن حصيلته من أصوات الولاية تجاوزت 6 ملايين صوت، وهو ما يفوق ما حصده أي مرشح جمهوري في الماضي.

وتُمثل هذه الكتلة خزَّانًا هائلًا من المتطوعين المحتملين الذين قد يعملون في الدعاية والحشد لصالح الحزب الجمهوري، سواء في انتخابات الكونغرس داخل الولاية أو لإجراء مكالمات هاتفية مع ناخبين في ولايات متأرجحة لإقناعهم بالتصويت لصالح ترامب.

وقال تيم لاينبرجر -الذي كان مدير الاتصالات في حملة ترامب بولاية ميشيغان عام 2016، وعمل أيضًا في إدارة الرئيس السابق- إن ذهاب ترامب إلى كاليفورنيا يمنحه "القدرة على المناورة واستثمار هذه الكتلة الكبيرة من المؤيدين".

واستذكر لاينبرجر كيف أجرى سكان من كاليفورنيا مكالمات هاتفية مع ناخبين في ولاية ميشيغان لإقناعهم بالتصويت لصالح ترامب في انتخابات 2016. ورأى أن اقتحام هذا المعقل الديمقراطي في هذه المرحلة يمثل "خطوة هجومية قوية".

- الولاية السخية

تُعد كاليفورنيا أيضًا منجمًا ضخمًا للأموال والتبرعات لكلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، وهو ما يسعى ترامب للاستفادة منه خلال هذه الزيارة.

على سبيل المثال، يكلف التقاط صورة مع ترامب في كوتشيلا 25 ألف دولار، ويشمل هذا المبلغ مقعدين لشخصين في مكان مميز خلال التجمع الانتخابي.

من ناحية أخرى، قد تُسهم انتخابات الكونغرس في الولاية في تحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب، ولذلك فإن زيارة ترامب تُعد فرصة "لتحفيز وتنشيط الجمهوريين في كاليفورنيا، بما أنهم ليسوا قريبين مما يجري في الحملة الوطنية"، وفقًا لما ذكره المستشار الجمهوري تيم روسالس.

- سجال مع الحاكم

ويتوقع المستشار الجمهوري أن يستغل ترامب هذه الفرصة أيضًا للخوض في سجاله القديم مع حاكم الولاية الديمقراطي غافن نيوسوم.

وأشار الحاكم الديمقراطي -يوم الأربعاء الماضي- إلى أن ترامب سيقوم خلال التجمع الانتخابي بتشويه صورة كاليفورنيا، متجاهلًا أنها خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت كاليفورنيا معقلًا "للمقاومة" ضد ترامب خلال فترة رئاسته، وغالبًا ما كان الرئيس السابق ينتقد الولاية باعتبارها تجسيدًا لكل علل أمريكا حسب رأيه.

ووصف ترامب خلال رئاسته أزمات المشردين في مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في كاليفورنيا بالمخزية، ولوَّح بالتدخل لوضع حد لها.

وقبل أقل من 4 أسابيع من موعد الانتخابات، تظهر استطلاعات الرأي تقاربًا شديدًا بين ترامب ومنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تتقدم عليه بنقطتين إلى ثلاث نقاط، ولكن الفارق يقع ضمن هامش الخطأ.