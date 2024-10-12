الإمارات تدين الاعتداء على قوة حفظ السلام في لبنان

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الذي تعرضت له قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، والذي تسبب في إصابة عدد من عناصر القوة الدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، قالت مساعدة وزير الخارجية للشئون السياسية لانا زكي نسيبة، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد للاعتداء على القوات الدولية، منوهة أن استهداف قوات السلام انتهاك لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وشددت على وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وعلى دعمها للدور المهم الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان.

كما جدّدت التأكيد على دعم دولة الإمارات للجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأعربت أيضاً عن تضامن دولة الإمارات مع الدول المشاركة في قوات «يونيفيل» وتلك التي ينتمي لها الجنود المصابون، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للعسكريين المصابين.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «اليونيفيل» إصابة أحد جنودها بطلق ناري قرب المقر الرئيسي لها في الناقورة جنوب لبنان.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، إن الجندي خضع لعملية جراحية في مستشفى اليونيفيل بالناقورة لإزالة الرصاصة، مؤكدة أن حالته مستقرة الآن.

وناشدت «جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها، بما في ذلك تجنب الأنشطة القتالية بالقرب من مواقع اليونيفيل».

وأمس الجمعة، أعلنت اليونيفيل إصابة اثنين من عناصرها من الكتيبة السيرلانكية في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، في حادث هو الثاني من نوع خلال يومين، محذرة من أن قواتها تواجه «خطرا شديدا».

وكانت اليونيفيل أعلنت، الخميس، إصابة جنديين إندونيسيين من القبعات الزرق بجروح بإطلاق نار إسرائيلي على مقر اليونيفيل في جنوب لبنان، مشيرة الى إطلاق نار قبل ذلك على موقع آخر لهذه القوات وعلى كاميرات مراقبة تابعة لها.

وأثار إطلاق النار المتكرر على قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان ردود فعل قوية منددة، ما دفع إسرائيل الى الإعلان أنها تجري «مراجعة شاملة» للمسألة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، أن «إسرائيل عليها عدم تكرار إطلاق النار على قوة اليونيفيل في جنوب لبنان»، منوهًا أن «الأمر غير مقبول».