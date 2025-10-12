قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد، إن مسار الإصلاح الاقتصادي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية السياسات النقدية، والمالية، والهيكلية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» أن «الغالبية العظمى من اصلاحات السياسيات النقدية في برنامج صندوق النقد تم إنجازه، واصلاحات السياسات المالية تقريبا اكتملت، أما الاصلاحات الهيكلية بها بعض الخطوات».

وأوضح أن المحورين الأولين «الاصلاحات النقدية والمالية» هما ما يؤثران على المواطن، مضيفا: «الحمد لله، اصلاحات السياسات النقدية والمالية تقريبًا وصلنا إلى قرب نهايتها».

وبشأن إمكانية مبادلة أو جدولة بعض الديون لتقليل الضغط على الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة، أشار إلى أن إمكانية الحوار مع بعض الدول لتحويل بعض الديون إلى تمويل لمشروعات تنموية أو متعلقة بالمناخ.

وحذر من الطرح العام لإعادة النظر في الديون، قائلا: «لابد أن نكون حذرين عندما نقول علينا دين ونريد النظر فيه، حتى لا يفهم خطأ بأي صورة من الصور، أننا نتحدث عن عدم قدرة على السداد».

وأكد أن «مصر ملتزمة بسداد كل مستحقاتها وفي مواعيدها، سواء مع صندوق النقد أو كل المؤسسات والأسواق الدولية»، مشددا أن «المهم جدًا أن يعلم الجميع أن مصر ملتزمة بسداد كل مستحقاتها».