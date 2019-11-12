نتنياهو: الجولة الجديدة من القتال بين إسرائيل وغزة قد تستغرق وقتا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الجولة الجديدة من القتال بين إسرائيل وغزة قد تستغرق وقتًا.

وأضاف نتنياهو، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد مع غزة، لكننا سنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن أنفسها.

وأوضح أن القرار باغتيال القيادي في حركة الجهاد، بهاء أبو العطا، اتخذ بالإجماع في اجتماع المجلس الوزاري المصغر قبل أسبوع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، بعد استهداف مبنى في قطاع غزة تواجد بداخله.