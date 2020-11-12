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البابا فرانسيس يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية

بايدن - ارشيفية
بايدن - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 8:50 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 8:50 م
هنأ البابا فرنسيس، خلال مكالمة هاتفية، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء ما قبل الماضي، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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