الحرس البحري التونسي يحبط هجرة أكثر من 100 شخص إلى السواحل الإيطالية

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أحبطت وحدات الحرس البحري التونسي 3 عمليات للهجرة غير الشرعية في ليلة واحدة، ضمت أكثر من 100 مهاجر من بينهم مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأفادت وزارة الداخلية بأن وحدات الحرس البحري لاحظت مركبا يقل 12 شخصا وآخر يضم 19 شخصا في سواحل ولاية صفاقس ليلة الثلاثاء- الأربعاء.

كما ضبط الحرس الوطني 82 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

ويجري إحباط عمليات للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية بشكل يومي على الرغم من القيود التي فرضتها السلطات الإيطالية على أنشطة منظمات الإنقاذ غير الحكومية.

وتضغط إيطاليا بشكل خاص للتوصل إلى خطط عمل مع تونس لمنع تدفق المهاجرين.

وتفيد إحصائيات رسمية في إيطاليا بوصول أكثر من 8 آلاف مهاجر تونسي بطرق غير شرعية عبر البحر العام الجاري.

ومن بين هؤلاء منفذ اعتداء نيس الإرهابي، المواطن التونسي، الذي دخل فرنسا قادما من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي وصلها في سبتمبر الماضي على متن قارب.