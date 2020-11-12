11 قتيلا و15 مفقودا بعد أن ضرب الإعصار فامكو الفلبين

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هرعت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، لمساعدة الآلاف من الأشخاص الذين تضرروا جراء الإعصار "فامكو" الذي خلف 11 قتيلا على الأقل وأثار أسوأ فيضانات في العاصمة خلال سنوات.

وقالت الشرطة، إنه جرى الإبلاغ عن فقدان 15 شخصا أيضا في أجزاء مختلفة من جزيرة لوزون الرئيسية بالبلاد.

وأضافت أنه جرى تسجيل ست حالات وفاة في المنطقة الشمالية من كاجايان فالي، ولكن لم تتوفر تفاصيل بشأن ملابسات الوفيات على الفور.

وتابعت الشرطة أن شخصين لقيا حتفهما في مترو مانيلا واثنين في إقليم كامارينس نورتى بشرق البلاد وآخر في إقليم بينجيت شمال البلاد.

وجرى إرسال مئات من فرق الإنقاذ لمساعدة آلاف السكان خصوصا هؤلاء الذين علقوا بعد منتصف الليل فوق أسطح منازلهم لأن مياه الفيضانات الطينية غمرت منازل عدة.

وتعهد الرئيس رودريجو دوتيرتي بتقديم المأوى وبضائع إغاثية ومساعدات مالية واستشارات نفسية ما بعد الكارثة للمتضررين.

ضعفت قوة فاماكو الذي ضرب البلاد أمس الأربعاء، فيما اجتاز لوزون وهي أكثر جزيرة مأهولة بالسكان في الفلبين، بحسب ما ذكره مكتب الأرصاد الجوية.

كان الإعصار المعروف محليا باسم أوليسيس محملا برياح قصوى تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة فيما تحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.