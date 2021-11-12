محادثات ثلاثية بين سول وواشنطن وطوكيو الأسبوع المقبل

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن النائب الأول لوزير الخارجية، تشوي جونغ-كون، سيزور واشنطن في الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني.

وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فإن تشوي يخطط للقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، الثلاثاء المقبل لمناقشة سبل إعادة كوريا الشمالية إلى المفاوضات النووية المتوقفة منذ عام 2019، واقتراح سول بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية 1950-1953.

كما سيحضر تشوي، يوم الأربعاء، المحادثات الثلاثية مع شيرمان، ونائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري.

يذكر أن سول وواشنطن وطوكيو قد عقدوا عدة جولات من المحادثات الثلاثية لنواب الوزراء منذ أبريل 2015. وانعقدت المحادثات الأخيرة في اليابان في يوليو، وتأتي المحادثات الثلاثية المقبلة وسط مساعي الولايات المتحدة لتعزيز التعاون مع الحلفاء الآسيويين، وسط تصاعد التنافس بين واشنطن وبكين.