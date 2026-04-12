الحرس الثوري الإيراني ينشر مشاهد جوية للوضع في مضيق هرمز

نشرت قيادة القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، مقطع فيديو التُقط بطائرة مسيرة لما قالت إنه الوضع الحقيقي في مضيق هرمز.

وقالت القيادة عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد: "رصد بطائرة مسيرة للوضع الحقيقي في مضيق هرمز، وجميع التحركات والتوقفات تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة".

وأضاف: "أي تحرك خاطئ سيوقع العدو في دوامات مميتة في المضيق".

فیلم رصد پهپادی از وضعیت واقعی تنگه هرمز: تمام ترددها و عدم ترددها تحت کنترل کامل نیروهای مسلح



هرگونه تحرک اشتباه، دشمن را در تنگه گرفتار گرداب‌های مرگباری خواهد کرد. — فرماندهی نیروی دریایی سپاه (@niroo_daryayi) April 12, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، قال الحرس الثوري الإيراني، إن مضيق هرمز مفتوح أمام مرور السفن غير العسكرية.

ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس تأكيده أن حركة مرور السفن تتم وفقًا لضوابط خاصة ويخضع لسيطرة وإدارة دقيقة.

وأشار إلى أن اقتراب سفن عسكرية من مضيق هرمز تحت أي ذريعة خرق لوقف إطلاق النار وسنتعامل معها بحزم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ واشنطن ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مجددا تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إخفاق المباحثات بين الطرفين في إسلام آباد.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لانتاج الطاقة الكهربائية".

وقبيل ذلك، أكد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، أنّ المحادثات في باكستان كانت "جيدة" وأنّه "تم الاتفاق على معظم النقاط" خلالها، إلا أنّه أشار إلى أنّ طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أنّه ردا على ذلك "ستبدأ البحرية الأمريكية، التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، فورا منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته"، محذرا من أن "أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية، سيتم إرساله الى الجحيم".