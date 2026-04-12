نتنياهو بعد جولة في جنوب لبنان: الحرب مستمرة داخل المنطقة الأمنية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الحرب لا تزال مستمرة داخل ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مؤكدا مواصلة العمليات العسكرية في الميدان.

وزعم نتنياهو الذي جولة في جنوب لبنان، بأن إسرائيل أنجزت عملًا ضخمًا وحققت إنجازات هائلة، معتبراً أن هذه العمليات غيّرت وجه الشرق الأوسط بشكل جذري، وفق شبكة العربية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تمكن من "إحباط خطر الاجتياح من لبنان"، مشددا على استمرار الجهود لضمان أمن إسرائيل في مواجهة التهديدات.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان الفريق إيال زامير، أجروا جولة أمنية في جنوب لبنان، حيث اطّلعوا ميدانياً على انتشار القوات والتحديات العملياتية في المنطقة.

وخلال الجولة، استمع المسئولون الثلاثة إلى إحاطات من القادة الميدانيين، مؤكدين عزم إسرائيل على مواصلة عملياتها لمواجهة ما وصفوها بالتهديدات، وضمان أمن مواطنيها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، كاتس: "سكان جنوب الليطاني في لبنان لن يعودوا إن لم يتم ضمان أمن سكان شمال إسرائيل".