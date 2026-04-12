الأحد 12 أبريل 2026 10:47 م القاهرة
النتائج الأولية للانتخابات المجرية تشير لتقدم المعارضة وسقوط أوربان

بودابست (أ ب)
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 10:35 م

أظهرت النتائج الرسمية الأولية في انتخابات المجر اليوم الأحد، تقدم حزب المعارضة بقيادة بيتر ماجيار، وتراجع حزب رئيس الوزراء المخضرم فيكتور أوربان في حصيلة الأصوات.

ولا تزال النتيجة النهائية غير واضحة.

ومع فرز 29% من الأصوات، حصل حزب "تيسا" بزعامة ماجيار على 50% من الدعم مقابل 41% لحزب "فيدس" الحاكم بزعامة أوربان.

ومن المتوقع أن تتغير هذه النسبة مع فرز المزيد من الأصوات.

وأظهر الفرز تقدم "تيسا" في 95 من أصل 106 دوائر انتخابية في المجر.

وعادة ما يكون فرز الأصوات أبطأ في العاصمة بودابست، التي يُتوقع أن تميل لصالح حزب ماجيار.

