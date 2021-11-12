ضبط مسجل خطر بحوزته 150 كيلو بانجو في أطفيح

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت 150 كيلو و 3 كيلو من مخدر الحشيش حال تواجده بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وتلقي العقيد تامر صالح مفتش مباحث مركزي الصف وأطفيح بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس وحدة المباحث بمركز شرطة أطفيح مفادها ورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته "150 كيلو من جوهر مخدر البانجو، 3 كيلو مخدر الحشيش، هاتف محمول، ومبلغ مالي"، واقتياده الي ديوان المركز.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.