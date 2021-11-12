 غلق وإنذار 101 منشأة طبية خلال حملة تفتيشية بالمنوفية - بوابة الشروق
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غلق وإنذار 101 منشأة طبية خلال حملة تفتيشية بالمنوفية

أسامة عبد المقصود
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 11:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 11:51 ص

قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية شنت حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المحافظة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للتأكد من انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية واتباع سياسة مكافحة العدوى.

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح اليوم - أن متابعة 189 منشأة طبية خاصة، أسفر عن رصد منشآت طبية مخالفة، حيث تم عرض مذكرة على المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون الذي قرر غلق 38 منشأة وإنذار 63 منشأة أخرى.

من جانبها أضافت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر أنه جار استصدار قرار غلق لنحو 25 منشأة، مشيرة إلى أن عدد المنشآت المطابقة للمواصفات 52 منشأة، كما تضمنت الحملة المرور على 21 منشأة سبق المرور عليها للتأكد من تلافي جميع الملاحظات وتلافيها.

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